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Kitzbüheler Anzeiger
Karneval der Tiere

Die Unterwasserwelt der Karibik als Hintergrund für den „Karneval der Tiere“ beim Kinderkonzert der Kitzbüheler Sommerkonzerte.

Foto: Raffeiner
ABO PUR

Kitzbühel

von Elisabeth Standl
04. Juni 2026

Karneval der Tiere begeistert Kinder

Die diesjährigen Sommerkonzerte starten fulminant mit dem „Karneval der Tiere“ im Kitzbüheler LMS Saal. Staunende „Ohhhh“ und „Boaaa“ Rufe raunten durch die Reihen der vielen jungen Zuhörer, die Begeisterung an der Musik und der Natur war greifbar und herzerwärmend.

Der „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns stand auf dem Programm, in Zusammenarbeit mit dem Harfenfestival Kitzbühel boten die Kitzbüheler Musikfreunde ein Spektakel für Klein und ...

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