Karneval der Tiere begeistert Kinder

Die diesjährigen Sommerkonzerte starten fulminant mit dem „Karneval der Tiere“ im Kitzbüheler LMS Saal. Staunende „Ohhhh“ und „Boaaa“ Rufe raunten durch die Reihen der vielen jungen Zuhörer, die Begeisterung an der Musik und der Natur war greifbar und herzerwärmend.



Der „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns stand auf dem Programm, in Zusammenarbeit mit dem Harfenfestival Kitzbühel boten die Kitzbüheler Musikfreunde ein Spektakel für Klein und ...