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  3. Kammerobmann Hermann Huber zu Freizeitwohnsitzen: "Muss wieder mehr um Fakten gehen"
Kitzbüheler Anzeiger
Hermann Huber Porträtfoto

Hermann Huber.

Foto: Kirchner & Partner
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Bezirk

von Elisabeth Galehr
29. Juli 2026

Kammerobmann Hermann Huber zu Freizeitwohnsitzen: "Muss wieder mehr um Fakten gehen"

Die Wirtschaftskammer-Kampagne „Zusammen: mehr“ geht in die Halbzeit: Bezirksobmann Hermann Huber zieht im Interview mit dem Kitzbüheler Anzeiger ein Zwischenfazit.

Was ist „Zusammen: mehr“ und was war der Ursprung der Kampagne?

„Zusammen: mehr“ ist ursprünglich aus dem Gedanken entstanden, dass wir eine Kampagne starten wollen, die beim Thema Freizeitwohnsitze und Zweitwohnsitze wieder zu mehr Sachlichkeit aufruft. ...

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