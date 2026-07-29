Hermann Huber.
Foto: Kirchner & Partner
29. Juli 2026
Kammerobmann Hermann Huber zu Freizeitwohnsitzen: "Muss wieder mehr um Fakten gehen"
Die Wirtschaftskammer-Kampagne „Zusammen: mehr“ geht in die Halbzeit: Bezirksobmann Hermann Huber zieht im Interview mit dem Kitzbüheler Anzeiger ein Zwischenfazit.
Was ist „Zusammen: mehr“ und was war der Ursprung der Kampagne?
„Zusammen: mehr“ ist ursprünglich aus dem Gedanken entstanden, dass wir eine Kampagne starten wollen, die beim Thema Freizeitwohnsitze und Zweitwohnsitze wieder zu mehr Sachlichkeit aufruft. ...