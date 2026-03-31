Junges Glück fand sich im Hasenkostüm

Gekannt haben sich die beiden schon von der Wasserrettung, in der sie seit Jahren Mitglieder sind. Gefunkt hat es jedoch erst vor knapp zehn Jahren, als die Kitzbühelerin Michaela Glössl, damals noch unverheiratet, für Kitzbühel Tourismus erstmals in das weiße Osterhasenkostüm schlüpfte.



Eingebunden in das dichte Oster-Programm der Gamsstadt erfreute sie die einheimischen und auswärtigen Besucher gleichermaßen – aber nicht nur diese, wie sich kurze Z ...