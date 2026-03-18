Sabine Burger, Landesrätin Astrid Mair und Miriam Steiger.
Foto: EKiZ St. Johann in Tirol
18. März 2026
Junger Verein ist bereits tirolweit sichtbar
Sabine Burger und Miriam Steiger vom Eltern-Kind-Zentrum St. Johann nahmen an der Generalversammlung der Tiroler Eltern-Kind-Zentren im EKiZ Schwaz teil, bei der sich Vertreterinnen aller Einrichtungen zum Austausch trafen. Das Engagement von Miriam Steiger wird auch tirolweit wahrgenommen: Sie wurde zur Vizepräsidentin der Plattform EKiZ Tirol gewählt und für den Frauenpreis 2026 des Landes Tirol nominiert.
Jüngster Verein in Tirol
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