Junger Verein ist bereits tirolweit sichtbar

Sabine Burger und Miriam Steiger vom Eltern-Kind-Zentrum St. Johann nahmen an der Generalversammlung der Tiroler Eltern-Kind-Zentren im EKiZ Schwaz teil, bei der sich Vertreterinnen aller Einrichtungen zum Austausch trafen. Das Engagement von Miriam Steiger wird auch tirolweit wahrgenommen: Sie wurde zur Vizepräsidentin der Plattform EKiZ Tirol gewählt und für den Frauenpreis 2026 des Landes Tirol nominiert.



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