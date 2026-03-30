Johannes Puchleitner neuer Direktor

Der Anzeiger hat den Vollblutmusiker zum Gespräch getroffen.



Gratulation zur Ernennung zum Direktor des Tiroler Landeskonservatoriums – wie fühlt man sich?

Es ist sehr beglückend, eine ehrenvolle und verantwortungsvolle Aufgabe, die ich hier übernehmen darf und ich fühle mich sehr geehrt, dass mir die Tiroler Landesregierung da das Vertrauen schenkt.



Was bedeutet die Institution Landeskonservatorium Ihne ...