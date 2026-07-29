Jochberg trotzt dem Urlauber-Ausweichverkehr

Premiere für Jochberg: Auf der Pass-Thurn-Straße wurde am vergangenen Wochenende, am Freitag und am Samstag, eine Ampel aufgestellt. Es handelte sich dabei um ein Testgerät, das aber als Vorbote für die von den Jochbergern erhoffte Dosierampel gilt.



Diese zielt darauf ab, das Verkehrsaufkommen auf der B 161 zu regulieren und vor allem die Seitenstraßen des Dorfes frei zu halten. Auch dort stauen sich mittlerweile die Autos, weil die von Süden nach Norden du ...