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Kitzbüheler Anzeiger
Hochmair Lesung Aurach_Pletzer Ladurner1

Schauspielstar Philipp Hochmair (Mitte) gastierte zur Freude von Didi Forster und Sepp Obermoser (KuFa Aurach) in Aurach.

Foto: Pletzer-Ladurner
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Aurach

von Kitzbüheler Anzeiger
02. September 2026

„Jedermann“ begeisterte

Wenn Philipp Hochmair nach Aurach kommt, darf man gespannt sein. Auch heuer gelang es Didi Forster und dem KuFA Aurach, den Salzburger Jedermann kurzfristig für einen besonderen Kulturabend zu gewinnen. Nach seinen energiegeladenen Auftritten der vergangenen Jahre zeigte sich Hochmair diesmal von einer ruhigeren Seite und präsentierte Adalbert Stifters „Der Hagestolz“.
Mit großer Intensität zog er das Publikum in seinen Bann. Musikalisch begleitet wurde er ...
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