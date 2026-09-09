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Kitzbüheler Anzeiger
Fahrzeug- und Dorfplatzsegnung Itter

Die Vertreter der Feuerwehr mit Fahrzeugpatin Viktoria Thaler, Bgm. Roman Thaler und Pastoralassistentin Maria Gumpenberger vor dem neuen Einsatzfahrzeug der Itterer Feuerwehr.

Foto: Brigitte Eberharter

Bezirk

09. September 2026

Itterer haben doppelten Grund zum Feiern

Als Festtag kann der vergangene Samstag in Itter bezeichnet werden: Das neue Feuerwehrfahrzeug wurde gesegnet – und kurzerhand auch der neu gestaltete Dorfplatz.

Ein TLF 2000 von Mercedes konnte von der Feuerwehr offiziell in Betrieb genommen werden. „1986 war die Infrastruktur noch sehr bescheiden“, erinnert sich FF-Kommandant Alois Hechenblaickner. Die Segnung des neuen Gerätehauses 1993 war ein Meilenstein in der Geschichte der Feuerwehr Itter. 1996 wurde dann das Vorgängermodell des nunmehr gesegneten Fahrzeuges angeschafft.

Mittlerweile ist die Bevölkerung stetig gewachsen und die Herausforderungen sind größer geworden, sodass die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs notwendig war. Ende September 2024 erfolgte die Bestellung, kürzlich ist das TLF 2000 eingetroffen. Mehr als eine halbe Million Euro hat das Fahrzeug gekostet. Finanziert wurde es zu 55 Prozent vom Land und zu 45 Prozent von der Gemeinde Itter. „Der Gemeinderat stand geschlossen hinter dieser Anschaffung“, erklärte Bgm. Roman Thaler.
Die Segnung erfolgte durch Pastoralassistentin Maria Gumpenberger. Fahrzeugpatin wurde Viktoria Thaler, die Gattin des Bürgermeisters.
Fahrzeug- und Dorfplatzsegnung Itter
Foto: Brigitte Eberharter
Da das Fahrzeug nicht nur im eigenen Ort, sondern in der gesamten Region eingesetzt wird, waren auch Abordnungen der Feuerwehren Westendorf, Hopfgarten, Kelchsau, Oberndorf, Going, Bruckhäusl und Söll sowie der Gastfeuerwehr Seibersdorf in Bayern anwesend.

Landesfeuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter wies darauf hin, dass ein derart modernes Fahrzeug auch mehr Ausbildung von den Feuerwehrleuten verlange. Sein Dank galt daher der gesamten Mannschaft.

Neuer Dorfplatz als Treffpunkt
Im Frühjahr wurden auch die Hauptarbeiten zur Umgestaltung des Dorfplatzes durchgeführt. Nun ist dort ein besonderes Ensemble entstanden. Der Platz hat die Form eines Wappens, großzügige Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen und Plaudern ein, zentrales Element ist ein Brunnen. „Wir hätten für die Segnung dieses Platzes keinen besseren Rahmen wählen können“, erklärte Bürgermeister Roman Thaler nach dem Zeremoniell.

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