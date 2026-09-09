Itterer haben doppelten Grund zum Feiern

Als Festtag kann der vergangene Samstag in Itter bezeichnet werden: Das neue Feuerwehrfahrzeug wurde gesegnet – und kurzerhand auch der neu gestaltete Dorfplatz.



Ein TLF 2000 von Mercedes konnte von der Feuerwehr offiziell in Betrieb genommen werden. „1986 war die Infrastruktur noch sehr bescheiden“, erinnert sich FF-Kommandant Alois Hechenblaickner. Die Segnung des neuen Gerätehauses 1993 war ein Meilenstein in der Geschichte der Feuerwehr Itter. 1996 wurde dann das Vorgängermodell des nunmehr gesegneten Fahrzeuges angeschafft.



Mittlerweile ist die Bevölkerung stetig gewachsen und die Herausforderungen sind größer geworden, sodass die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs notwendig war. Ende September 2024 erfolgte die Bestellung, kürzlich ist das TLF 2000 eingetroffen. Mehr als eine halbe Million Euro hat das Fahrzeug gekostet. Finanziert wurde es zu 55 Prozent vom Land und zu 45 Prozent von der Gemeinde Itter. „Der Gemeinderat stand geschlossen hinter dieser Anschaffung“, erklärte Bgm. Roman Thaler.

Die Segnung erfolgte durch Pastoralassistentin Maria Gumpenberger. Fahrzeugpatin wurde Viktoria Thaler, die Gattin des Bürgermeisters.

