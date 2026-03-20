Wirtschaft
Itter: Startschuss für Wohnprojekt
In Itter wurden vergangene Woche die Spaten in die Erde versenkt: Auf 5.000 Quadratmetern entsteht zentrumsnah das Wohnprojekt „Itterpark“. Insgesamt errichtet der Kramsacher Bauträger Walmett 40 Eigentumswohnungen – zwölf davon sind wohnbaugefördert. Das Vergaberecht für die wohnbaugeförderten Objekte liegt bei der Gemeinde: „Alle sind bereits vergeben“, so Bgm. Roman Thaler. Das Investitionsvolumen beträgt rund 16 Millionen Euro, wie Walmett-GF und Ei ...