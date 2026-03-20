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Kitzbüheler Anzeiger
Itterpark Spatenstich Walmett
Das Projekt Itterpark hat viele „Geburtshelfer“, die beim Spatenstich kräftig Hand anlegten. LA Katrin Brugger (6.v.l.) und Bgm. Roman Thaler (8.v.r.) betonten in ihren Festansprachen die Bedeutung, welche die eigenen vier Wände haben. „Es freut mich immer, wenn sich Menschen ein Eigenheim bzw. Eigentum schaffen können“, so Brugger. Bgm. Thaler ergänzte: „Hier werden einige Itterer einziehen, wir freuen uns aber auch über den Zuzug aus der Region.“
Foto: Elisabeth Galehr
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Wirtschaft

von Elisabeth Galehr
20. März 2026

Itter: Startschuss für Wohnprojekt

In Itter wurden vergangene Woche die Spaten in die Erde versenkt: Auf 5.000 Quadratmetern entsteht zentrumsnah das Wohnprojekt „Itterpark“. Insgesamt errichtet der Kramsacher Bauträger Walmett 40 Eigentumswohnungen – zwölf davon sind wohnbaugefördert. Das Vergaberecht für die wohnbaugeförderten Objekte liegt bei der Gemeinde: „Alle sind bereits vergeben“, so Bgm. Roman Thaler. Das Investitionsvolumen beträgt rund 16 Millionen Euro, wie Walmett-GF und Ei ...

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