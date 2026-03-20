Itter: Startschuss für Wohnprojekt

Das Projekt Itterpark hat viele „Geburtshelfer“, die beim Spatenstich kräftig Hand anlegten. LA Katrin Brugger (6.v.l.) und Bgm. Roman Thaler (8.v.r.) betonten in ihren Festansprachen die Bedeutung, welche die eigenen vier Wände haben. „Es freut mich immer, wenn sich Menschen ein Eigenheim bzw. Eigentum schaffen können“, so Brugger. Bgm. Thaler ergänzte: „Hier werden einige Itterer einziehen, wir freuen uns aber auch über den Zuzug aus der Region.“

Foto : Elisabeth Galehr