Empfang des Infanterieregiments 61 aus München am 18. März 1938 auf dem Hauptplatz (bald Adolf-Hitler-Platz) bei der Durchreise nach Hall.
In St. Johann arbeiteten Dachauer KZ-Häftlinge
Die Erinnerung an ein „KZ in St. Johann“ ist fast verlorengegangen. Die lokale Literatur bietet keine Hinweise. Im umfangreichen Werk „St. Johann in Tirol. Natur und Mensch in Geschichte und Gegenwart“ (1991) schließt die Ortsgeschichte mit einer aus St. Johann stammenden „Huldigung für Adolf Hitler“, die in der Zeitung „Grenzbote“ erschienen ist.
In der umfassenden Darstellung über die Häuser und Höfe ist die Besitzgeschichte des Bauernhofs in Bergleh ...