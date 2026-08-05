Kirchberg verfügt über genügend Wasserreserven, doch der Wasserverbrauch ist viel zu hoch geworden. Jetzt ist Sparen angesagt.
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In Kirchberg hat der Gartenschlauch Pause
Ein dringender Appell der Gemeindeführung ereilte vor wenigen Tagen die Kirchberger: Der Wasserverbrauch sei sofort zu reduzieren, ließ der Bürgermeister seine Bewohner per Gemeinde-App wissen.
Anstieg von 25 auf 40 Sekundenliter
„Anlass für den Aufruf ist der viel zu hohe Pro-Kopf-Verbrauch an Wasser im Ort“, schildert Dorfchef Helmut Berger. Dieser sei nämlich von den üblichen 25 Sekundenlitern zu touristischen Saisonzeit ...