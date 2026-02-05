In Gedenken an eine Legende

Wie wird das Wetter? Kann heute gespielt werden? Fritz Mitteregger war sich nicht nur sicher wie das Wetter wird, denn er war der gratis Wetterdienst für das Tennisturnier. Hatte er Kopfweh wusste man zu 99 Prozent dass der Turniertag schön sein wird. Neben der Rolle als Wetterprophet wusste er wie kein zweiter wie perfekt man einen Tennisplatz pflegen und hegen muss.



Thomas Muster wünschte sich einen tiefen Sand, während Pete Sampras lieber auf wenig Sand spi ...