Im Schwarzsee sollen die Seerosen wieder wuchern

Ein dichter Teppich an Seerosen, die im glitzernden Wasser des Kitzbüheler Naturjuwels ihre volle Pracht entfalten: Das ist das angestrebte Ziel der Fischer und der Verantwortlichen des städtischen Seereferates.



Älteren Kitzbühelern sind die Seerosen-Vorkommen am Schwarzsee in bester Erinnerung. Sie befanden sich nicht nur im heute abgegrenzten, geschützten Bereich der städtischen Badeanstalt, sondern auch im Bereich des ehemaligen Seerestaura ...