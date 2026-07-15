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Kitzbüheler Anzeiger
Seerosen Schwarzsee
Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
15. Juli 2026

Im Schwarzsee sollen die Seerosen wieder wuchern

Ein dichter Teppich an Seerosen, die im glitzernden Wasser des Kitzbüheler Naturjuwels ihre volle Pracht entfalten: Das ist das angestrebte Ziel der Fischer und der Verantwortlichen des städtischen Seereferates.

Älteren Kitzbühelern sind die Seerosen-Vorkommen am Schwarzsee in bester Erinnerung. Sie befanden sich nicht nur im heute abgegrenzten, geschützten Bereich der städtischen Badeanstalt, sondern auch im Bereich des ehemaligen Seerestaura ...

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