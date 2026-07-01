"Ich bin der glücklichste Priester der Welt"

Die persönlichen Einladungen sind ausgeschickt, die Plakate in der Stadt aufgehängt. Im Pfarramt treffen reihenweise die Glückwunsch-Schreiben ein und im Regal sind fein säuberlich Schokolade und Wein, neuerdings auch Gin, Zirbenkissen und Kaschmirschals aufgereiht – allesamt Präsente der „Edition Don Michele“, die zugunsten der Kirchenrenovierung und sozialer Zwecke auf spendenfreudige Abnehmer warten. Kurzum: In der Pfarre Kitzbühel rüstet man zum Jub ...