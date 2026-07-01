Audienz bei Papst Leo: Stadtpfarrer Michael Struzynski reist mit Kitzbühelern immer wieder nach Rom.
"Ich bin der glücklichste Priester der Welt"
Die persönlichen Einladungen sind ausgeschickt, die Plakate in der Stadt aufgehängt. Im Pfarramt treffen reihenweise die Glückwunsch-Schreiben ein und im Regal sind fein säuberlich Schokolade und Wein, neuerdings auch Gin, Zirbenkissen und Kaschmirschals aufgereiht – allesamt Präsente der „Edition Don Michele“, die zugunsten der Kirchenrenovierung und sozialer Zwecke auf spendenfreudige Abnehmer warten. Kurzum: In der Pfarre Kitzbühel rüstet man zum Jub ...