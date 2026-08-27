Hulapalu im Stadion - 35/2026
Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region. Herausragende Leistungen, charismatische Persönlichkeiten, prominente Gäste und charmante Schnappschüsse: Diese Bilder erzählen die Geschichten, die unsere Woche geprägt haben.
Barbara Hruby und TVB-Direktorin Viktoria Veider-Walser in der zweiten Reihe sowie Christian und Heidi Klackl (Eggerwirt) in der ersten Reihe. Hans-Peter Brugger hatte indes den Überblick.
Kitzbüheler Fans im Hulapalu-Gedränge
Ein Konzert des VolksRock'nRollers lassen sich auch die Kitzbüheler Fans nicht entgehen. Unter tausenden Gabalier-Anhängern im dichten Gedränge des Stadions gesichtet: Barbara Hruby und TVB-Direktorin Viktoria Veider-Walser in der zweiten Reihe sowie Christian und Heidi Klackl (Eggerwirt) in der ersten Reihe. Hans-Peter Brugger hatte indes den Überblick.
Steffi und Bianca Venier outeten sich als Gabalier-Fans.
Textsichere Ski-Queens
Seit die beiden Ex-Skirennläuferinnen Steffi Venier und ihre Schwester Bianca dem Skizirkus den Rücken zugekehrt haben, gibt es auch Zeit für einen Abstecher nach Kitzbühel. Dort trotzten die beiden dem Regen und outeten sich sehr textsicher als große Gabalier-Fans.
Klaus Bartelmuss (links) und Thomas Rass.
Kein Gabalier-Konzert ohne Manager
Stammgast in Kitzbühel ist Gabalier-Manager Klaus Bartelmuss schon seit knapp 15 Jahren. Zwischen ihm und Eventmanager Thomas Rass hat sich eine langjährige Freundschaft entwickelt.
Desirée Loose, Elisa Grünwald Johnny Logan und Thomas Rass junior (von links).
Fans & Freunde trotzten dem Wetter
Freitagnachmittag schützte die VIP-Lounge im Tennisstadion vor dem einsetzenden Regen, die Super-Stimmung ließ sich vom Wetter aber ohnehin niemand vermiesen. Johnny Logan, der dreifache Sieger des European Song Contest, Stammgast in Kitzbühel und langjährige Musikfreund von Andreas Gabalier, war umringt von seinen jugendlichen Fans.