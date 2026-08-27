Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Exklusiv
  3. Hulapalu im Stadion - 35/2026
Kitzbüheler Anzeiger

Exklusiv

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
27. August 2026

Hulapalu im Stadion - 35/2026

Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region. Herausragende Leistungen, charismatische Persönlichkeiten, prominente Gäste und charmante Schnappschüsse: Diese Bilder erzählen die Geschichten, die unsere Woche geprägt haben.

Andreas Gabalier Fans

Barbara Hruby und TVB-Direktorin Viktoria Veider-Walser in der zweiten Reihe sowie Christian und Heidi Klackl (Eggerwirt) in der ersten Reihe. Hans-Peter Brugger hatte indes den Überblick.

Foto: Kitzmusik

Kitzbüheler Fans im Hulapalu-Gedränge

Ein Konzert des VolksRock'nRollers lassen sich auch die Kitzbüheler Fans nicht entgehen. Unter tausenden Gabalier-Anhängern im dichten Gedränge des Stadions gesichtet: Barbara Hruby und TVB-Direktorin Viktoria Veider-Walser in der zweiten Reihe sowie Christian und Heidi Klackl (Eggerwirt) in der ersten Reihe. Hans-Peter Brugger hatte indes den Überblick.

Andreas Gabalier Fans

Steffi und Bianca Venier outeten sich als Gabalier-Fans.

Foto: Kitzmusik

Textsichere Ski-Queens

Seit die beiden Ex-Skirennläuferinnen Steffi Venier und ihre Schwester Bianca dem Skizirkus den Rücken zugekehrt haben, gibt es auch Zeit für einen Abstecher nach Kitzbühel. Dort trotzten die beiden dem Regen und outeten sich sehr textsicher als große Gabalier-Fans.

Bartelmuss Klaus

Klaus Bartelmuss (links) und Thomas Rass.

Foto: Kitzmusik

Kein Gabalier-Konzert ohne Manager

Stammgast in Kitzbühel ist Gabalier-Manager Klaus Bartelmuss schon seit knapp 15 Jahren. Zwischen ihm und Eventmanager Thomas Rass hat sich eine langjährige Freundschaft entwickelt.

Johnny Logan

Desirée Loose, Elisa Grünwald Johnny Logan und Thomas Rass junior (von links).

Foto: Kitzmusik

Fans & Freunde trotzten dem Wetter

Freitagnachmittag schützte die VIP-Lounge im Tennisstadion vor dem einsetzenden Regen, die Super-Stimmung ließ sich vom Wetter aber ohnehin niemand vermiesen. Johnny Logan, der dreifache Sieger des European Song Contest, Stammgast in Kitzbühel und langjährige Musikfreund von Andreas Gabalier, war umringt von seinen jugendlichen Fans.

E-Paper
Aktuelles