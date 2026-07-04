Hotel Unterwarming: Acht Jahre Planung enden vor Gericht

Seit mittlerweile zehn Jahren beschäftigt das Hotelprojekt „Unterwarming“ in Hochfilzen Politik, Grundeigentümer und Investoren. Jetzt endet die jahrelange Planungsphase mit zahlreichen Änderungen vor Gericht, wie Grundbesitzer Schipflbauer Georg Danzl bestätigt. Die Investorengesellschaft klagt gemeinsam mit Danzl auf eine halbe Million Euro Schadenersatz.



Was 2016 mit der Vision eines exklusiven Chaletdorfs begann, entwickelte sich im La ...