Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. Hotel Unterwarming: Acht Jahre Planung enden vor Gericht
Kitzbüheler Anzeiger
#Hochfilzen Ortsansicht Sommer © Sina Bodingbauer-3sp-wirtschaft

Die Gemeinde Hochfilzen ist eine Biahthlon-Hochburg. Hotelbetten wären willkommen.

Foto: TVB Pillerseetal
ABO PUR

St. Johann

von Margret Klausner
04. Juli 2026

Hotel Unterwarming: Acht Jahre Planung enden vor Gericht

Seit mittlerweile zehn Jahren beschäftigt das Hotelprojekt „Unterwarming“ in Hochfilzen Politik, Grundeigentümer und Investoren. Jetzt endet die jahrelange Planungsphase mit zahlreichen Änderungen vor Gericht, wie Grundbesitzer Schipflbauer Georg Danzl bestätigt. Die Investorengesellschaft klagt gemeinsam mit Danzl auf eine halbe Million Euro Schadenersatz.

Was 2016 mit der Vision eines exklusiven Chaletdorfs begann, entwickelte sich im La ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles