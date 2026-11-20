Und das geht am besten mit viel Holz, das die Seele wärmt und pure Natürlichkeit ins Zuhause bringt. In der Meistertischlerei DER HOFER in Oberndorf wird daraus echte Maßarbeit.

Ein großzügiges Bücherregal für all die Schmöker? Ein maßgefertigtes Sideboard, in dem alles verschwindet, was nicht herumstehen soll? Oder eine bequeme Sitznische, aus der man am liebsten gar nicht mehr aufsteht?



Geht alles! Ihre Einrichtung wird individuell geplant und mit viel Liebe zum Detail gefertigt. So passt am Ende nicht nur das Holz perfekt ins Ambiente, sondern auch das Möbelstück auf den letzten Zentimeter.



Und jetzt? Füße hoch, Decke drüber und die kuschelige Jahreszeit genießen! Noch mehr Ideen für gemütliches Wohnen mit Holz gibt’s bei Der Hofer.

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