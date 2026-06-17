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Hofer Tipps: Erst lesen, dann schlafen!
Hier sind sie wieder: die Schlaftipps mit Kühleffekt der Meistertischlerei Der Hofer.
Gerade in heißen Sommernächten entscheidet oft die richtige Bettdecke, ob man morgens erholt aus dem Bett springt oder wie gerädert herauskraxelt.
Josef Hofer
Josef Hofer meint, "Auch Matratze und Bettwäsche spielen eine große Rolle, ob man gut schläft."
Leichte, luftdurchlässige Naturfasern wie Baumwolle, Kamelhaar, Seide, Tencel oder Leinen sind besonders atmungsaktiv und helfen dabei, Wärme und Feuchtigkeit optimal zu regulieren. Heißt: Weder frieren noch schwitzen! Auch Matratze und Bettwäsche spielen eine große Rolle für ein angenehmes Schlafklima und hohen Schlafkomfort. Der Hofer in Oberndorf berät Sie gerne persönlich, was am besten zu Ihnen passt. Denn jeder schläft anders: Die einen brauchen selbst im Hochsommer noch „ein bisserl was zum Einkuscheln“, die anderen möchten am liebsten direkt im Kühlschrank übernachten. So oder so: Mit den coolen Tipps der Meistertischlerei liegen Sie nachts richtig. Jetzt Beratungstermin vereinbaren! Tel. 05356 / 62994
Der Hofer GmbH
Pass-Thurn-Straße 3 • 6372 Oberndorf • Österreich
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