Bezirk
Hightech schafft Überblick
Mit moderner Drohnentechnologie bietet evonolo AIR aus Hopfgarten professionelle Inspektions- und Vermessungsleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber.Hochauflösende Luftbilder, Thermografie und präzise 3D-Modelle ermöglichen eine objektive
Beurteilung von Gebäuden, Photovoltaikanlagen und Bestandsobjekten – berührungslos, sicher und effizient.
Eine moderne Drohnentechnologie
Gerade bei PV-Anlagen lassen sich mittels Wärmebildaufnahmen Hotspots, fehlerhafte Module oder Mikrorisse erkennen, die vom Boden aus unsichtbar bleiben. So können Ertragsverluste frühzeitig vermieden und Schäden gezielt behoben werden. Auch bei Gebäuden zeigt die Drohnenthermografie zuverlässig Wärmebrücken, Leckagen und energetische Schwachstellen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Vermessung und Erstellung von 3D-Bestandsmodellen. Diese dienen als exakte Grundlage für Umbauten, Sanierungen, Planungen oder zur Dokumentation von Bestandsobjekten und sparen Zeit sowie Kosten in der weiteren Projektabwicklung.
Alle Einsätze erfolgen im laufenden Betrieb, ohne Abschaltungen und ohne Gefährdung von Personen. Drohnen ermöglichen Inspektionen an schwer zugänglichen oder gefährlichen Stellen – effizient und risikofrei.
Unser Anspruch ist es, verlässliche Ergebnisse zu liefern
„Drohneninspektionen sind keine Standardprodukte“, erklärt Andreas Prosch von evonolo AIR. „Jeder Einsatz wird individuell geplant. Unser Anspruch ist es, verlässliche Ergebnisse zu liefern.“
Neben Bau- und Immobilienprojekten unterstützt evonolo AIR auch Gemeinden, Landwirtschaft, Hotellerie, Industrie sowie die Bergrettung, etwa bei Such- und Spezialeinsätzen. PV-Überprüfung bis Ende März – 20 % Rabatt
Typische Anwendungsbereiche sind:
✓ Thermografie: von Gebäuden und PV-Anlagen
✓ Erkennung: von Wärmebrücken und Schwachstellen
✓ Kontrolle und Dokumentation: von Bau- und Sanierungsmaßnahmen
✓ 3D-Bestandsaufnahmen: für Planung und Umbau
Kontakt und Info
evonolo Air
Andreas Prosch
Innerkelchsau 33, A-6361 Hopfgarten
Tel. 0676 852573201
https://evonolo-air.com