Hervis sperrt auch in Kitzbühel zu

Wie kürzlich bekannt wurde, schließt Hervis im Laufe des Jahres 17 seiner insgesamt 93 Filialen in Österreich – auch jene in Kitzbühel. Der Standort in der Jochberger Straße sperrt mit 31. Dezember zu, so das Unternehmen auf Nachfrage des Anzeigers. Österreichweit sind 100 Jobs von den Plänen betroffen.



Die Gewerkschaft GPA Tirol meldete sich am Freitag zur Causa zu Wort: Es sei ein Sozialplan für Betroffene erzielt worden. „Darüber hinaus wurde ein Härtefo ...