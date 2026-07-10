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Kitzbüheler Anzeiger
WB Haus der Generationen - VISUAL_29_2024

Im August sollen in St. Johann die Baumaschinen für das "Haus der Generationen" auffahren.

Foto: ARGE Metzner/BergwerkArchitekten
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St. Johann

von Margret Klausner
10. Juli 2026

Haus der Generationen im St. Johann: Baubeginn im August

Nach zwei Jahren intensiver Planung fahren im August die Baumaschinen auf. Wie Bürgermeister Stefan Seiwald bestätigt, konnte jetzt endgültig der Baustart für das Großprojekt „Haus der Generationen“ festgelegt werden. Wie mehrfach berichtet, soll ein offenes Begegnungszentrum für alle Altersgruppen entstehen. Realisieren wird das rund 25 Millionen Euro teure Projekt die Baugenossenschaft „Frieden“.

Das Altenwohnheim sowie das ehemalige Musikh ...

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