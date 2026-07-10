Haus der Generationen im St. Johann: Baubeginn im August

Nach zwei Jahren intensiver Planung fahren im August die Baumaschinen auf. Wie Bürgermeister Stefan Seiwald bestätigt, konnte jetzt endgültig der Baustart für das Großprojekt „Haus der Generationen“ festgelegt werden. Wie mehrfach berichtet, soll ein offenes Begegnungszentrum für alle Altersgruppen entstehen. Realisieren wird das rund 25 Millionen Euro teure Projekt die Baugenossenschaft „Frieden“.



Das Altenwohnheim sowie das ehemalige Musikh ...