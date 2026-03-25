Harisch investiert in zwei seiner Hotels

Die Konkurrenz schläft nicht – diesen Leitspruch nimmt sich der Kitzbüheler Multi-Hotelier und Tourismusobmann Christian Harisch offenbar sehr zu Herzen. Da sich die Gamsstädter Hotellerie „zum Glück“ massiv weiterentwickle, wolle auch er seine Betriebe kontinuierlich den neuen hohen Standards anpassen. „Aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit“, wie der Hotelier festhält. Denn mit dem in Bau befindlichen Hotel zur Tenne stehe ab der Wintersaison 2027/28 ein w ...