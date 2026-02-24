Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Radweg Reinache
Die neue Radwegtrasse verläuft parallel zur L 202 durch den Bodner Wald (rot-grüne Linie) und umrundet auf den letzten Metern ein Wohnhaus. Die orange Linie stellt die Oberndorfer Gemeindegrenze dar.
Foto: Gemeinde Reith
ABO PUR

Going

von Alexandra Fusser
24. Februar 2026

Grünes Licht für Radweg-Lückenschluss

Die Bürgermeister von Reith und Oberndorf sind sichtlich zufrieden, seit der ersehnte Bescheid in ihre Amtsstuben geflattert ist. Dem Radweg-Bau von Reith nach
Going steht damit nichts mehr im Weg, atmen sowohl Bgm. Stefan Jöchl als auch sein Oberndorfer Amtskollege Hans Schweigkofler auf.

Wie berichtet, ist für die Reither ein durchgehender Radweg von den Kirchberger bis zu den Goinger/Oberndorfer Gemeindegrenzen ein lang gehegter Wunsch, der si ...

