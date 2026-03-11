Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Hannes Fleckl Alexander Jurescha
Am Montag übergaben Vize-Bgm. Hannes Fleckl (links) und GR Alexander Jurescha einen offenen Brief an Bgm. Walter Astner.
Foto: Hannes Fleckl
ABO PUR

Fieberbrunn

von Margret Klausner
11. März 2026

Grüne präsentieren Alternativvorschlag

Nach den Beschlüssen in der jüngsten Gemeinderatssitzung, die den Weg zur Neugestaltung des Dorfplatzes bzw. zum Neubau des Musikpavillons ebnet, lassen die Fieberbrunner Grünen unter Führung von Vize-Bgm. Walter Fleckl erneut aufhorchen. Wie berichtet, sind die Grünen alles andere als glücklich mit der Entwicklung und tun ihren Unmut jetzt in einem offenen Brief an Bgm. Walter Astner kund und stellen darin auch einen Gegenentwurf für den geplanten Musikpavill ...

