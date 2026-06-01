Pianist Peter Valentovič, Organisatorin Claudia Monitzer, Sopranistin Rossana Potenza, Tenor Ivan Defabiani, Kulturmanagerin Ludovica Rossi Purini und Peggo Jöchl zeigten sich nach einem fulminanten Konzertabend in der Landesmusikschule Kitzbühel sichtlich zufrieden.
Große Opernmomente in Kitzbühel
Mit einem Abend voller Emotionen, großer Opernmomente und beeindruckender musikalischer Leistungen begeisterte das Frühlingskonzert der Reihe Vier Jahreszeiten das Publikum in der Landesmusikschule Kitzbühel. Unter dem Titel „Die Oper und italienische Melodien“ standen die Sopranistin Rossana Potenza, der Tenor Ivan Defabiani und der Pianist Peter Valentovič auf der Bühne.
Begrüßt wurden die zahlreichen Besucher von Claudia Monitzer und Ludovi ...