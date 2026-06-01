Große Opernmomente in Kitzbühel

Mit einem Abend voller Emotionen, großer Opernmomente und beeindruckender musikalischer Leistungen begeisterte das Frühlingskonzert der Reihe Vier Jahreszeiten das Publikum in der Landesmusikschule Kitzbühel. Unter dem Titel „Die Oper und italienische Melodien“ standen die Sopranistin Rossana Potenza, der Tenor Ivan Defabiani und der Pianist Peter Valentovič auf der Bühne.



Begrüßt wurden die zahlreichen Besucher von Claudia Monitzer und Ludovi ...