Große Erfolge bei „prima la musica“ erzielt

Vom 2. bis 10. März wurden Erl und Ebbs zum Zentrum für junge Musiker. Beim Landeswettbewerb „prima la musica“ boten die Landesmusikschule Untere Schranne sowie das Festpielhaus Erl für über 900 talentierte Nachwuchskünstler aus Nord-, Ost- und Südtirol eine Bühne. Zahlreiche junge Talente der Landesmusikschulen Kitzbühel und Umgebung, der LMS Brixental sowie der LMS St. Johann waren mit großem Engagement vertreten und erzielten hervorragende Ergebnisse.

