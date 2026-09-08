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Kitzbüheler Anzeiger
Grill-ABC Mannschaft

Das erfolgreiche Team: Günther Oberlechner, Gerti Schwaighofer, Heinz Robnik, Anni Oberlechner, Daniel Samselnig, Marcel Strauß, Christian Ebner, Manfred Benedikt, Tino Riegger und Michael Stadler (v.l.).

Foto: Grill ABC

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
08. September 2026

Grill-ABC ist Vizestaatsmeister

Unter der Leitung von Daniel Samselnig sicherte sich die Mannschaft in zwei Disziplinen jeweils den ersten Platz und holte in der Gesamtwertung den Vizestaatsmeistertitel. Insgesamt 45 Teams traten bei den Staatsmeisterschaften an. Besonders erfolgreich war das Grill-ABC-Team in den Bewerben „Smoken“ und „Dessert“: Daniel Samselnig und sein Team überzeugten mit gesmokter Lammschulter, Anni Oberlechner und ihr Team holten den Sieg in der Dessertwertung.

Grillten sich zum Vizestaatsmeister
Auch in der Gesamtwertung über alle sechs Disziplinen zeigte sich die Mannschaft konstant stark und landete in sämtlichen Einzelbewerben unter den besten Zehn. Am Ende bedeutete das Rang zwei und damit den Titel des Vizestaatsmeisters. Zusätzlich wurden Punkte für den internationalen „Alpine-Cup“ mit Teilnehmern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich vergeben. Auch dort erreichte das Grill-ABC-Team den zweiten Gesamtrang.

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