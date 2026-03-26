Gotlpack: Zwischen Tradition und Moderne

Er ist vor allem in Tirol nach wie vor sehr beliebt – der „Gotlpack“ gehört bis heute zu den lebendigen Bräuchen. Es ist heute nach wie vor eine Ehre, die Patenschaft für ein Kind zu übernehmen, sich der Verantwortung zu stellen, für den kleinen Schützling da zu sein. Sichtbare Geschenke gibt es da nicht nur zur Taufe, Erstkommunion oder Firmung, sondern eben auch zu Ostern und Allerheiligen.

Ursprünglich reicht der Brauch des „Gotlpacks“ bis ins Mittelalter zurück ...