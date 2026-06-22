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Kitzbüheler Anzeiger
Golf Stadtmeisterschaft Kitzbühel 2026

Jubel bei den beiden neuen Kitzbüheler Golfstadtmeistern: Wolfram Reisch und Hildegard Falkner-Bujar.

Foto: Eberl
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Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
22. Juni 2026

Golf-Stadtmeisterschaften in Kitzbühel entschieden

Vergangenes Wochenende wurden die Kitzbüheler Golfstadtmeisterschaften auf den Plätzen Kaps, Rasmushof, Schwarzsee und zum Abschluss in Eichenheim durchgeführt, wobei der Platz am GC Schwarzsee für die Teilnehmer eine große Herausforderung darstellte, konnte doch das hohe Rough nach der erfolgreichen DP Tour wegen den nassen Witterungsverhältnissen noch nicht gemäht werden.

Bei den Herren wurde Wolfram Reisch seiner Favoritenrolle gerecht und s ...

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