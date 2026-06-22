Golf-Stadtmeisterschaften in Kitzbühel entschieden

Vergangenes Wochenende wurden die Kitzbüheler Golfstadtmeisterschaften auf den Plätzen Kaps, Rasmushof, Schwarzsee und zum Abschluss in Eichenheim durchgeführt, wobei der Platz am GC Schwarzsee für die Teilnehmer eine große Herausforderung darstellte, konnte doch das hohe Rough nach der erfolgreichen DP Tour wegen den nassen Witterungsverhältnissen noch nicht gemäht werden.



Bei den Herren wurde Wolfram Reisch seiner Favoritenrolle gerecht und s ...