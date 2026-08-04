Goldene Ehrennadel für Markus Bodner und Herbert Günther

Das Generali Open Kitzbühel steht für Spitzensport, Gastfreundschaft und höchste Qualität. Seit 2011 prägen Herbert Günther und Markus Bodner die Entwicklung des

traditionsreichen ATP-Turniers maßgeblich.



Turnier zählt heute 50.000 Besucher

Da das Turnier zwischenzeitlich seine ATP-Lizenz verloren hatte, gelang es ihnen beiden gemeinsam mit ihrem Team, diese zurück nach Kitzbühel zu holen und das Generali Open nachha ...