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Kitzbüheler Anzeiger
Ehrung-Bodner_Günther

Funktionäre von Kitzbühel Tourismus bedankten sich bei den "Rettern" des Tennisturnieres. Im Bild: Matthäus Stern, Markus Bodner, Andreas Dagn, Herbert Günther und Christian Harisch (von links)

Foto: kitzbühel Tourismus
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von Kitzbüheler Anzeiger
04. August 2026

Goldene Ehrennadel für Markus Bodner und Herbert Günther

Das Generali Open Kitzbühel steht für Spitzensport, Gastfreundschaft und höchste Qualität. Seit 2011 prägen Herbert Günther und Markus Bodner die Entwicklung des
traditionsreichen ATP-Turniers maßgeblich.

Turnier zählt heute 50.000 Besucher
Da das Turnier zwischenzeitlich seine ATP-Lizenz verloren hatte, gelang es ihnen beiden gemeinsam mit ihrem Team, diese zurück nach Kitzbühel zu holen und das Generali Open nachha ...

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