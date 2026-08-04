Funktionäre von Kitzbühel Tourismus bedankten sich bei den "Rettern" des Tennisturnieres. Im Bild: Matthäus Stern, Markus Bodner, Andreas Dagn, Herbert Günther und Christian Harisch (von links)
Aktuelles
Goldene Ehrennadel für Markus Bodner und Herbert Günther
Das Generali Open Kitzbühel steht für Spitzensport, Gastfreundschaft und höchste Qualität. Seit 2011 prägen Herbert Günther und Markus Bodner die Entwicklung des
traditionsreichen ATP-Turniers maßgeblich.
Turnier zählt heute 50.000 Besucher
Da das Turnier zwischenzeitlich seine ATP-Lizenz verloren hatte, gelang es ihnen beiden gemeinsam mit ihrem Team, diese zurück nach Kitzbühel zu holen und das Generali Open nachha ...