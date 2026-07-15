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Kitzbüheler Anzeiger
GLT2026_Teilnehmer

Die „Goasleitn“ verlangt den Teilnehmern vom Anfang bis zum Schluss alles ab.

Foto: Bildmaterial
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Fieberbrunn

von Kitzbüheler Anzeiger
15. Juli 2026

Goasleitntrophy mit Rekorden und 200 Startern

Nur 100 Meter lang, dafür stellenweise bis zu 100 Prozent steil: Die Goasleitn auf der Rohreralm verlangte den Teilnehmern am Samstag, 11. Juli, wieder einiges ab. Rund 200 Starter gingen bei der dritten Auflage der Goasleitntrophy in den Kategorien Einzel Damen, Einzel Herren, Dreierstaffel sowie Kinder bis 14 Jahre ins Rennen.

Das Ziel war einfach erklärt, aber alles andere als leicht zu erreichen: Wer gewinnen wollte, musste die extrem steile Wiese mögl ...

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