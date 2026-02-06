Glimmbrand auf Rohbau in Kirchberg

Am 5. Februar 2026 wurden die Einsatzkräfte gegen 20:48 Uhr zu einem Brand bei einem in Bau befindlichen Wohnhaus am Sportplatzweg in Kirchberg in Tirol alarmiert.



Im zweiten Obergeschoss kam es im Bereich eines Fensters zu einem Glimmbrand. Rund 40 Mitglieder der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr standen im Einsatz und konnten den Brand innerhalb einer Stunde vollständig löschen.



Nach dem bisherigen Stand der Brandermittlungen ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einer Fremdeinwirkung auszugehen. Ein Zusammenhang mit vor Ort durchgeführten Bauarbeiten kann ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.



Neben der Feuerwehr waren auch ein Rettungswagen, eine Polizeistreife sowie ein Brandermittler der Polizei im Einsatz. Verletzt wurde niemand.