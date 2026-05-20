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Kitzbüheler Anzeiger
Rainer Höck Franz Jirka Karolina Holaus Christoph Hofmann Patrick Schönauer

Christoph W. Bauer und Rainer Höck beim handwerklich-literarischen Zusammentreffen.

Foto: Jammernegg
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Hopfgarten

von Elisabeth Galehr
20. Mai 2026

Gipfeltreffen von Handwerk und Literatur in Hopfgarten

Wenn sich zwei Meister ihrer Zunft zusammentun, kann es nur gut werden: So geschehen bei dem bekannten Autor Christoph W. Bauer und dem Hopfgartener Malermeister Rainer Höck – seines Zeichens Obmann des Netzwerk Handwerk: Herausgekommen ist eine stimmige Handreichung von Literatur und Malertradition. Bauers feinsinnige Novelle „Lärm“ bildete dabei einen künstlerischen Höhepunkt zur Jubiläumsfeier 60 Jahre „Der Maler Höck“ sowie 40 Jahre Rainer Höck als selbs ...

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