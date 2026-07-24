Gipfelbücher dokumentieren Eroberung des Regalpturms

Missglücktes Jubiläum der Edelweißgilde

Groß war allerdings die Schmach, die Lichtmannegger und Eder den „Gildingern“ am 29. Oktober 1961 zufügten. Die Edelweißgilde hatte für ihre Jahreshauptversammlung den Gipfel des Regalpturms auserkoren. Im Zuge dessen sollte die 500. Turmbesteigung zelebriert werden. Die bei gar nicht so gutem Wetter von der Ackerlhütte zum Turm aufgestiegenen 22 „Gildinger“ konnten jedoch nur die 501. Besteigung für sich verbuchen.



Lichtmanegger und Eder hatten nämlich von der Pflaumhütte ausgehend den Turm an diesem Tag bereits dreimal bestiegen (14). Bei einer Begehung der Ostwand am Wochenende vorher hatten die beiden die 497. Besteigung des Turmes eingetragen und freuten sich jetzt diebisch, was ihnen mit ihrem Hattrick gelungen war (15).



Zu den Kitzbüheler und St. Johanner Besteigern des Turms gesellten sich im Laufe der Jahre auch zunehmend Bergsteiger aus dem Kaiserwinkl.



Einer der häufigsten Besucher der letzten Jahrzehnte, Toni Pellhammer aus Reit im Winkl, ist im Juni 1968 das erste Mal am Regalpturm gestanden, im September des gleichen Jahres vollzog er – vom Lärcheck kommend – die 600. Besteigung des Turmes. Im Laufe der Jahre wurde der Turm hauptsächlich im Rahmen von Frühjahrsskitouren und beim Feuerbrennen bestiegen. Um die Jahrtausendwende waren dies vor allem die Mitglieder der HG Klobnstoana Tom Kitzbichler, Andi Scharnagl, Joe Schwendtner und nach wie vor Toni Pellhammer.



Gipfelkreuz bei der 928. Besteigung

Zur Erinnerung an den am Lärch-eck-Ostpfeiler abgestürzten Vitus Dagn haben der Neuner Tom, der Woitatscher Andi und der Embacher Joe (16) ein Gipfelkreuz aufgestellt. Bei der 928. Besteigung am 21. Mai 2002 haben Andi und Tom das Fundament betoniert und ein paar Tage später zu dritt das Kreuz aufgestellt.



Im September 2024 wurde es mehr oder weniger unbeschädigt von Geri Wallner aus Going am Südfuß des Turmes im tiefen Schnee aufgefunden und zur Regalpscharte geschafft. Tom und Joe stellten es im Frühjahr 2025 wieder am Gipfel auf.



Das 1957 aufgelegte Gipfelbuch 17 wurde beim Feuerbrennen 2007 durch die jungen

St. Johanner Simon Berger, Christoph Bombek und Lisi Kendler anlässlich der 952. Besteigung durch ein von Horst Eder mit einem kunstvoll gestalteten Titelblatt versehenes Buch ersetzt.



In den 17 Jahren bis Ende Oktober 2024 sind in diesem Buch insgesamt nur 34 Besteigungen verzeichnet. Vor dem Wintereinbruch 2024 wurde das Buch zu Tal gebracht, da zu befürchten war, dass es im Winter in dem auf der Regalp-scharte deponierten Kreuz Schaden nehmen könnte. Erst nach dem Tod von Horst Eder im Dezember 2025 fand es den Weg zurück zur HG Ostkaiser und liegt wieder im Gipfelkreuz an der Turmspitze. Die letzte im Buch registrierte Besteigung trägt die Zahl 986. Wer als – registrierter – Tausendster auf dem Regalpturm stehen will, wird sich überlegen, wie er das am besten anstellt.



(1) August Schuster hat 1913 das bekannte Münchener Sporthaus „Sport Schuster“

gegründet.



(2) Im Juli 1912 gelang dies Hans Pfann und Ferdinand Keyfel erstmals ohne Seilwurf.



(3) 100 Jahre Sektion Bergland, Seite 12: Neun Münchner Kaufleute - 4 Bayern und 5 Preußen - riefen am 10.4.1908 die „Kaufmännische alpine Vereinigung Bergland“ ins Leben.

Treibende Kraft und Initiator war August Schuster.



(4) Bergführer mit Standort Griesner Alm seit 1905, 1918 als Soldat im 1. Weltkrieg in Albanien vermisst.



(5) Der Name ist nicht zu entziffern.



(6) Akademischer Alpenklub Innsbruck



(7) Österreichischer Touristenklub, damals abgekürzt ÖTC (heute ÖTK)



(8) Alpenfreund 9/1928, S. 14-19.



(9) 98. Thaler und Zimmeter über Leuchs, 99. Schlechter und Wieser über Deye, 100. alle vier über die Ostwand.



(10) So der Text der Eintragung im ersten Gipfelbuch. Dieses befindet sich im Besitz der Edelweißgilde Kitzbühel.



(11) Wieser hat es vermutlich gemeinsam mit privaten Unterlagen aufbewahrt. Davon ist praktisch nichts mehr vorhanden.



(12) Dr. Wolfmar Zimmeter, Sohn von Gildengründer Dr. Otto Zimmeter.



(13) Hias Noichl, Sektionsobmann der 1947 gegründeten ÖAV-Sektion Wilder Kaiser, war Mitglied der Edelweißgilde Kitzbühel.



(14) In folgender Reihenfolge: Leuchsweg, Nordostkante, Direkter Leuchsweg.



(15) Siehe Hans Wirtenberger „Die vermasselte Jubiläumstour“ in Kitzbüheler Heimatblätter, Nr. 4/2017 (210) und Horst Eders Berggeschichten in der St. Johanner Zeitung Nr. 8 - Oktober 2023.



(16) Im Gipfelbuch haben sich die Kössener meist mit dem Hofnamen eingetragen.



(17) Das von 1957 bis 2007 aufgelegene Buch befindet sich jetzt im Heimatmuseum St. Johann in Tirol.



Peter Brandstätter, Bergführer, erfolgreicher Kletterer, Verfasser von Kletterführern Waidringer Steinplatte, Wilder Kaiser (mit Adi Stocker), Mitautor von „Könige im Wilden Kaiser".