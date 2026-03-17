Giftköder-Alarm in St. Johann

Mit Trauer, Wut und wachsender Sorge reagieren derzeit viele Hundebesitzer in St. Johann auf eine Serie mutmaßlicher Giftköder-Fälle. Mitte vergangener Woche starb ein Hund nach einem Spaziergang plötzlich. Wie sich herausstellte, hatte das Tier einen mit Speck umwickelten Köder mit Rattengift gefressen.



Nur einen Tag später kam es zum nächsten Vorfall. Ein weiterer Hund musste mit Verdacht auf Vergiftung zum Tierarzt gebracht werden. Dieser hatte so ...