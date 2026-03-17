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Kitzbüheler Anzeiger
GIftköder St. Johann
Claudia Pali rät Hundebesitzern aufmerksam zu sein und ihre Vierbeiner genau zu beobachten.
Foto: Sabine Huber
ABO PUR

St. Johann

von Sabine Huber
17. März 2026

Giftköder-Alarm in St. Johann

Mit Trauer, Wut und wachsender Sorge reagieren derzeit viele Hundebesitzer in St. Johann auf eine Serie mutmaßlicher Giftköder-Fälle. Mitte vergangener Woche starb ein Hund nach einem Spaziergang plötzlich. Wie sich herausstellte, hatte das Tier einen mit Speck umwickelten Köder mit Rattengift gefressen.

Nur einen Tag später kam es zum nächsten Vorfall. Ein weiterer Hund musste mit Verdacht auf Vergiftung zum Tierarzt gebracht werden. Dieser hatte so ...

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