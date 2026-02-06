Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. Gesundheit darf keine Frage der Postleitzahl sein
Kitzbüheler Anzeiger
aForumLand_06_2026_Riegel
Bgm. Paul Sieberer, die Ärzte Günter Atzl, Peter Fuchs und Kerstin Gasser-Puck sowie LR Cornelia Hagele, Hermann Gahr und Bgm. und Gastgeber Andreas Brugger (von links).
Foto: Bianca Riegel
ABO PUR

Bezirk

von Bianca Riegel
06. Februar 2026

Gesundheit darf keine Frage der Postleitzahl sein

Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum stand im Mittelpunkt einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion unter dem Titel „Medizin für Land und Leute – Die Zukunft der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum“, zu der Forum Land in die Aula der Volksschule Brixen eingeladen hatte.
Schon zu Beginn wurde deutlich, dass der Handlungsbedarf groß ist. Ärztemangel, steigender Pflegebedarf, eine alternde Bevölkerung sowie längere Wege zur medizinisc ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche