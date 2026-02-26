Geburtenzahlen in Hopfgarten rückläufig

Über die Entwicklung der Bevölkerung in der Gemeinde, den Wohnbau, die wirtschaftliche Situation und weitere Themen sprach Bürgermeister Paul Sieberer bei der öffentlichen Gemeindeversammlung in der Salvena.



Die Zahl der älteren Gemeindebürger steigt auch am Land und in Hopfgarten stärker als im restlichen Bezirk, was Bgm. Sieberer zur Aussage veranlasste: „Die Geburten lassen zu wünschen übrig.“ 5.077 Bürger stammen aus Österreich, 604 aus EU-Staa ...