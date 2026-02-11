Zum Inhalt springen
  Home
  Aktuelles
  Für Stadtspital soll neue Ära anbrechen
Kitzbüheler Anzeiger
Stadtspital_07_2026_fusser
Das alte Stadtspital ist ein historisches Kleinod im Eigentum der Stadt. Es steht unter Denkmalschutz.
Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
11. Februar 2026

Für Stadtspital soll neue Ära anbrechen

Ein städtisches Großprojekt soll zugunsten eines weiteren weichen und gleichzeitig die Entwicklung der Kitzbüheler Innenstadt vorantreiben. Die Nachfrage beim Bürgermeister ergab konkrete Antworten. „Die Realisierung des Rathaus II ist Geschichte“, bestätigt Klaus Winkler gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger. „Für das Bau- und Meldeamt wird kein neues Gebäude errichtet.“ Stattdessen gebe es neue Pläne, in die man bestehende historische Bausubstanz einbi ...

