Für Stadtspital soll neue Ära anbrechen

Ein städtisches Großprojekt soll zugunsten eines weiteren weichen und gleichzeitig die Entwicklung der Kitzbüheler Innenstadt vorantreiben. Die Nachfrage beim Bürgermeister ergab konkrete Antworten. „Die Realisierung des Rathaus II ist Geschichte“, bestätigt Klaus Winkler gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger. „Für das Bau- und Meldeamt wird kein neues Gebäude errichtet.“ Stattdessen gebe es neue Pläne, in die man bestehende historische Bausubstanz einbi ...