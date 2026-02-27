Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
a_VST_Eberl_Winkler_09_2026_fusser
Mark Winkler (links) und Martin Eberl bilden das neue Führungsduo des VST Kitzbühel. Foto: Alexandra Fusser
Kitzbühel

von Alexandra Fusser
27. Februar 2026

"Für Eitelkeiten ist bei uns kein Platz"

Golfen, Spaß haben und zugleich Gutes tun: Unter dieser Prämisse konnte der Vertreterstammtisch Kitzbühel, kurz VST genannt, in den vergangenen 25 Jahren sehr viel in der Region bewegen. Mit seinem jährlichen Golf-Charity-Turnier schreibt der karitative Verein seit 2001 eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Mit mehr als vier Millionen Euro an lukrierten Spendengeldern wurden in dieser Zeitspanne 1.700 Menschen bzw. Institutionen unterstützt.

