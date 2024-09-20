Für die St. Johanner Bahnhofsuhr hat das letzte Stündlein geschlagen

Die Fassadenuhr am St. Johanner Bahnhofsgebäude gibt es seit Jahrzehnten. Seit einigen Wochen bewegen sich die Zeiger jedoch keinen Millimeter mehr weiter und zeigen nur zwei Mal am täglich die richtige Zeit an. Viele St. Johanner wundern sich daher, dass die Uhr nach wie vor nicht repariert wurde.



Das wird sie auch künftig nicht mehr, wie eine Nachfrage bei den ÖBB ergab. „Die defekte Fassadenuhr am Bahnhof St. Johann hätte ersetzt werden müssen. Dafür wäre e ...