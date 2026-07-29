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Kitzbüheler Anzeiger
Bezirksmusikfest_St. Ulrich

Die Musikkapelle war Gastgeber des heurigen Musikfestes des Musikbezirkes St. Johann

Foto: Margret Klausner

St. Ulrich

von Margret Klausner
29. Juli 2026

Für die Musikanten hieß es im Eilschritt nach St. Ulrich

Auch wenn der Himmel während des Festaktes seine Schleusen öffnete, ließen sich die Musikanten der zwölf Kapellen des Musikbezirks am Sonntag die Laune nicht verderben. Die Musikkapelle St. Ulrich hatte unter dem Motto „Im Eilschritt nach St. Ulrich“ ein viertägiges Fest mit zahlreichen Gastgruppen und natürlich viel Musik organisiert – und Hunderte Musikanten kamen.

Genau zehn Jahre nach dem letzten Bezirksmusikfest waren die St. Ulricher Musikanten – insgesamt 68 – erneut Gastgeber des Festreigens. Unterschiedliche Musikgruppen spielten von Donnerstag bis Sonntag täglich im Festzelt auf. Zum Höhepunkt am Sonntag zeigte sich der Himmel über dem Pillersee zwar grau in grau – die Stimmung unter den Musikanten war trotzdem bestens.

Die Festmesse zelebrierte Josef Pletzer aus Going gemeinsam mit seinem Priesterkollegen George Symon. Den anschließenden Festakt gestaltete Musikbezirksobmann Christoph Würtl. Der St. Ulricher ist seit März dieses Jahres im Amt. Bezirkskapellmeister Gerald Embacher schwang den Dirigentenstab und die Musikanten ließen ihre Instrumente erklingen.

Engagierte Musikanten vor den Vorhang geholt
Christoph Würtl konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter die beiden LA Peter Seiwald und Kathrin Bruger sowie Bezirkshauptmann Martin Grander. Gemeinsam mit Julia Perterer und dem Jugendreferenten des Landesverbandes, Hannes Tipelius, holte er zudem zahlreiche verdiente Musikanten vor den Vorhang. Beim Festumzug marschierten neben den zwölf Kapellen trotz des schlechten Wetters weitere 17 Abordnungen mit – darunter die St. Ulricher Traditionsvereine sowie der Spielmannszug aus der St. Ulricher Partnergemeinde Langgöns.

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