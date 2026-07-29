Für den Ernstfall gerüstet

Vier Stationen forderten Bergretter



Rund 35 Bergretterinnen und Bergretter aus den Ortsstellen des Bezirks nahmen an der Übung teil und vertieften unter realitätsnahen Bedingungen ihr technisches Wissen sowie ihre praktischen Fähigkeiten. Nach der Gruppeneinteilung absolvierten die Teilnehmer insgesamt vier Ausbildungsstationen. Im Mittelpunkt standen moderne Rettungstechniken mit der Gebirgstrage, behelfsmäßige Bergetechniken sowie die medizinische Erstversorgung. Nach jeweils rund 75 Minuten wechselten die Gruppen zur nächsten Station, sodass alle Einsatzkräfte sämtliche Ausbildungsinhalte durchlaufen konnten.



„Die Anforderungen an alpine Rettungseinsätze steigen kontinuierlich. Anspruchsvolles Gelände, die zunehmende Zahl an Freizeitaktivitäten im Gebirge und immer komplexere Einsatzlagen verlangen von unseren Bergrettern ein hohes Maß an technischem Know-how sowie sicheres und eingespieltes Handeln“, erklärt Bezirksleiter Stefan Kurz-Lindner. „Eine technisch hervorragend ausgebildete Mannschaft ist die Grundlage dafür, im Ernstfall rasch, sicher und effizient Hilfe leisten zu können.“

