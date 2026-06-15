Anton Mauerlechner, Bgm. Günter Resch, Obmann und Vizebgm. Maximilian Koidl, Fabian Hechenberger, Kapellmeister Matthias Gossner, Patrick Hechenberger, Robert Mayr, Markus Foidl und Peter Friesinger (von links).
Frühlingskonzert der BMK Jochberg begeistert
Im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal des Hotel Kempinski Das Tirol konnten die Zuschauer einen aufregenden Konzertabend unter der Leitung von Kapellmeister Matthias Gossner erleben. Durch das Programm führte Andrea Markl.
Mit viel Charme und netten Anekdoten zum Konzertthema „Höhenflug“ rundete sie ein tolles Programm ab.
Die Musikkapelle zeigte wie gewohnt ihre musikalische Vielseitigkeit: So standen u. a. der Konzertmarsch „Euphoria“ v ...