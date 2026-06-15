Frühlingskonzert der BMK Jochberg begeistert

Im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal des Hotel Kempinski Das Tirol konnten die Zuschauer einen aufregenden Konzertabend unter der Leitung von Kapellmeister Matthias Gossner erleben. Durch das Programm führte Andrea Markl.



Mit viel Charme und netten Anekdoten zum Konzertthema „Höhenflug“ rundete sie ein tolles Programm ab.

Die Musikkapelle zeigte wie gewohnt ihre musikalische Vielseitigkeit: So standen u. a. der Konzertmarsch „Euphoria“ v ...