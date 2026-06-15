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Kitzbüheler Anzeiger
Bergknappenmusikkapelle Jochberg Frühlingskonzert 2026

Anton Mauerlechner, Bgm. Günter Resch, Obmann und Vizebgm. Maximilian Koidl, Fabian Hechenberger, Kapellmeister Matthias Gossner, Patrick Hechenberger, Robert Mayr, Markus Foidl und Peter Friesinger (von links).

Foto: BMK Jochberg
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Jochberg

von Kitzbüheler Anzeiger
15. Juni 2026

Frühlingskonzert der BMK Jochberg begeistert

Im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal des Hotel Kempinski Das Tirol konnten die Zuschauer einen aufregenden Konzertabend unter der Leitung von Kapellmeister Matthias Gossner erleben. Durch das Programm führte Andrea Markl.

Mit viel Charme und netten Anekdoten zum Konzertthema „Höhenflug“ rundete sie ein tolles Programm ab.
Die Musikkapelle zeigte wie gewohnt ihre musikalische Vielseitigkeit: So standen u. a. der Konzertmarsch „Euphoria“ v ...

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