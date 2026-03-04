Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Retro Skitag St. Johann 2026
Je schriller die Outfits, deste besser die Stimmung: Lena Obermoser, Fabian Widmoser, Manuel Egger, Gerhard Gschnaller, Manuel Millecker und Manuel Soder (von links) ganz im Retro-Style der Neunzigerjahre.
Foto: Alexandra Fusser

Exklusiv

Bezirk

von Alexandra Fusser
04. März 2026

Frühjahrswedeln mit Einkehrschwüngen

Von Kopf bis Fuß auf Retro eingestellt – das waren die mehr als 100 Teilnehmer am St. Johanner Retro-Skitag. Die Stimmung war super, der Schnee auch und das Wetter ließ ohnehin keine Wünsche offen. Die gemeinsame Wedelgaudi quer durch das St. Johanner Skigebiet wurde lediglich von dem einen oder anderen Einkehrschwung unterbrochen.

Retro Skitag St. Johann 2026
Einkehrschwung beim "Retro-Wirt" am "Harschbichi": Hans Berger, flankiert von Nik und Bettina Niederacher.
Foto: Alexandra Fusser

"Was sein muss, muss sein“, scherzten Nik Niederacher und Peter“ Pez“ Gschwendtner, „mit so langen und alten Ski an den Haxen kriegt man einen ordentlichen Durscht.“ Der wurde im Übrigen auch beim Aprés-Ski gelöscht, als die „The Officers“ an der Talstation der Eichenhoflifte aufspielten.

Retro Skitag St. Johann 2026
Power-Drinks vor dem Wedelvergnügen gab es für stefan heim, Horst Huber und Pez Gschwendtner (von links).
Foto: Alexandra Fusser

Ein weiteres Highlight des Tages für die Nostalgiker: die 20-minütige Auffahrt mit dem alten Jodlalm-Zweier-Sessellift. Der wird am Retro-Skitag 2027 die „Retros“ nämlich nicht mehr befördern, weil er nach der Saison durch eine Gondelbahn ersetzt wird.

Retro Skitag St. Johann 2026
Seine Holzski hatten schon Stahlkanten: Patrick Dorfer war mutig und probierte die uralten Bretteln ersmtals aus – mit Erfolg.
Foto: Alexandra Fusser

Retro waren auch drei Teilnehmer aus Walchsee: Extra für den St. Johanner Kult-Skitag holten sie ihre alten Skilehrer-Dressen der Skischule Rampl in Walchsee hervorr. "Sie sind schon ein bissl eng geworden, aber sie passen uns zum Glück noch", schmunzelte das Trio.

Retro Skitag St. Johann 2026
Rudi Hörfarter, Kurt Rampl, Tom Schindlauer (von links), ehemalige Skilehrer der Skischule Rampl in Walchsee.
Foto: Alexandra Fusser
