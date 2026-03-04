Frühjahrswedeln mit Einkehrschwüngen
Von Kopf bis Fuß auf Retro eingestellt – das waren die mehr als 100 Teilnehmer am St. Johanner Retro-Skitag. Die Stimmung war super, der Schnee auch und das Wetter ließ ohnehin keine Wünsche offen. Die gemeinsame Wedelgaudi quer durch das St. Johanner Skigebiet wurde lediglich von dem einen oder anderen Einkehrschwung unterbrochen.
"Was sein muss, muss sein“, scherzten Nik Niederacher und Peter“ Pez“ Gschwendtner, „mit so langen und alten Ski an den Haxen kriegt man einen ordentlichen Durscht.“ Der wurde im Übrigen auch beim Aprés-Ski gelöscht, als die „The Officers“ an der Talstation der Eichenhoflifte aufspielten.
Ein weiteres Highlight des Tages für die Nostalgiker: die 20-minütige Auffahrt mit dem alten Jodlalm-Zweier-Sessellift. Der wird am Retro-Skitag 2027 die „Retros“ nämlich nicht mehr befördern, weil er nach der Saison durch eine Gondelbahn ersetzt wird.
Retro waren auch drei Teilnehmer aus Walchsee: Extra für den St. Johanner Kult-Skitag holten sie ihre alten Skilehrer-Dressen der Skischule Rampl in Walchsee hervorr. "Sie sind schon ein bissl eng geworden, aber sie passen uns zum Glück noch", schmunzelte das Trio.