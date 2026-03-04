Frühjahrswedeln mit Einkehrschwüngen

Von Kopf bis Fuß auf Retro eingestellt – das waren die mehr als 100 Teilnehmer am St. Johanner Retro-Skitag. Die Stimmung war super, der Schnee auch und das Wetter ließ ohnehin keine Wünsche offen. Die gemeinsame Wedelgaudi quer durch das St. Johanner Skigebiet wurde lediglich von dem einen oder anderen Einkehrschwung unterbrochen.