Frühjahrskonzert der BMK Oberndorf in Reith

Zum zweiten Mal diente das Kulturhaus Reith als Bühne für das Frühjahrskonzert der Bundesmusikkapelle Oberndorf.

Obmann und Moderator Hannes Nothdurfter begrüßte unter den Ehrengästen unter anderem Kooperator Johannes Lackner, die Bürgermeister Hans Schweigkofler und Stefan Jöchl sowie Bezirkskapellmeister Gerald Embacher vom Musikbezirk St. Johann.



Bereits mit „A little Opening“ gelang ein schwungvoller Auftakt, der mit begeistertem App ...