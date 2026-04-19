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Kitzbüheler Anzeiger
BMK Oberndorf Jungmusikanten

Kapellmeister Alexander Edenhauser sowie die Jugendreferenten Andrea Mair und Michael Hechenberger gratulierten den Jungmusikanten der Bundesmusikkapelle Oberndorf Katharina Schroll, Maria Schroll, Markus Hauser, Louisa Bachler, Christina Leitner und Raphael Fabi.

Foto: BMK Oberndorf
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Oberndorf

von Kitzbüheler Anzeiger
19. April 2026

Frühjahrskonzert der BMK Oberndorf in Reith

Zum zweiten Mal diente das Kulturhaus Reith als Bühne für das Frühjahrskonzert der Bundesmusikkapelle Oberndorf.
Obmann und Moderator Hannes Nothdurfter begrüßte unter den Ehrengästen unter anderem Kooperator Johannes Lackner, die Bürgermeister Hans Schweigkofler und Stefan Jöchl sowie Bezirkskapellmeister Gerald Embacher vom Musikbezirk St. Johann.

Bereits mit „A little Opening“ gelang ein schwungvoller Auftakt, der mit begeistertem App ...

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