Rückblickend nennt man das auch gerne die ideale Wertvorstellung. Oder – etwas weniger romantisiert – einen sehr klaren Lebensplan mit wenig Auswahl und noch weniger Spielraum. Dafür mit viel Stabilität und Sicherheit.



Heute ist alles ... besser anders

Und dann kommt die Gegenwart und wirbelt alles gehörig durcheinander: Grundstücke sind inzwischen rar wie Einhörner, Häuser kosten mehr als ein gesamtes Berufsleben hergibt und der Gedanke, sich für die nächsten Jahrzehnte zu verschulden, löst bei vielen eher Schweißausbrüche als Stolz aus. Das hat dann meistens auch nix mit Faulheit zu tun – eher mit einem gut funktionierenden Taschenrechner.



Genau das sorgt oft für Uneinigkeit zwischen den Generationen: Statt Quadratmeter wollen „die Jungen“ jetzt Erfahrungen sammeln, statt Verpflichtungen Freiheit und statt Rasenmähen lieber reisen.



Die Werte sind jetzt ... besser anders

Und Kinder? Vielleicht irgendwann – oder auch nicht. Arbeiten? Ja. Aber nicht als Lebensinhalt, sondern als Mittel zum Zweck. Und dieser Zweck heißt bei vielen nicht mehr zwingend „Durchhalten bis zur Pension“, sondern „Leben, solange man lebt...“.



Ja, das ist ein anderer Lebensentwurf. Und ja, das kann schon mal so rüberkommen, als wollen Menschen heutzutage keine Verantwortung mehr übernehmen. Vielleicht aber übernehmen sie auch nur eine andere: Die, für die eigene Gesundheit, für Zeit, Lebensqualität und für Dinge, die man früher gern auf später verschoben hat. Ein „Später“, das für manche aber vielleicht gar nie kommt.



Dabei ist der Generationenkonflikt weniger ein Kampf zwischen faul und fleißig als zwischen „so haben wir’s immer gemacht“ und „so funktioniert es für uns nicht (mehr)“. Und vielleicht geht‘s ja auch gar nicht darum, ob früher alles besser war oder heute alles zu locker ist. Vielleicht geht‘s darum, zu verstehen, dass Sicherheit früher anders aussah als heute – und dass ein Haus mit Garage keine Garantie für ein gutes Leben ist. Ein One-Way-Ticket nach irgendwo aber wahrscheinlich auch nicht.