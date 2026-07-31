Frauen geben Ton an: Internationales Jahr der Bäuerinnen

Sie hat bereits Tradition – die Sommertour der Funktionäre der Landwirtschaftskammer Tirol. Auch heuer besuchten Kammerpräsident NR Josef Hechenberger, seine Stellvertreterin Helga Brunschmid und Bezirksbäuerin Bettina Aufhammer-Straif gemeinsam mit Bezirksobmann Josef Fuchs sowie Kammergeschäftsführer Jakob Bergmann Höfe im Bezirk Kitzbühel und hörten sich an, wo die Bauern der Schuh drückt. Heuer stand der Kaiserwinkl im Mittelpunkt. Besucht wurden ...