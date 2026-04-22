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Kitzbüheler Anzeiger
Mark Dann Rod MacDonald Kleinkunst Kitzbühel

Mark Dann (l.) und Rod MacDonald auf der Kolpinghausbühne.

Foto: Bianca Riegel
ABO PUR

Kitzbühel

von Bianca Riegel
22. April 2026

Folk-Legenden wieder zurück in Kitzbühel

Mehr als drei Jahrzehnte nach seinen ersten Auftritten kehrte Rod MacDonald nach Kitzbühel zurück. Bereits 1994 und 1995 stand er hier auf der Bühne, nun spielte er im Kolpinghaus vor einem gut gefüllten Saal. An seiner Seite stand Mark Dann, der den Abend musikalisch mitprägte. Vieles erinnerte an damals, nur die Haare sind grauer geworden, die besondere Atmosphäre ist geblieben. Rod MacDonald überzeugte mit einer beeindruckenden Bühnenpräsenz. Sein Blick wirkt ...

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