Folge 05: Tina Hötzendorfer über Scheitern, Aufstehen und den Mut neu anzufangen

Mit nur 21 Jahren verändert ein Snowboardunfall das Leben von Tina Hötzendorfer für immer. Seitdem sitzt die St. Johannerin im Rollstuhl – doch Aufgeben war nie eine Option. Sie gründete mit RollinArt ein Unternehmen, wurde Mutter und inspirierte mit ihrer Geschichte tausende Menschen.



In dieser sehr persönlichen Podcastfolge spricht Tina so ehrlich wie nie zuvor über die schwersten Momente ihres Lebens: über Krisen, Überforderung und die Entscheidung, ihr erfolgreiches Unternehmen loszulassen. Sie erzählt, warum Mut nicht bedeutet, immer stark zu sein, weshalb Scheitern keine Schande ist und warum es manchmal den größten Mut braucht, neu anzufangen und zu sich selbst zurückzufinden.



Es ist ein Gespräch über Hoffnung, Perspektiven und die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Über die Kraft, den Fokus auf das Schöne zu richten – selbst dann, wenn das Leben ganz anders verläuft als geplant.



Eine Folge, die berührt, Mut macht und zeigt: Das Leben ist nicht immer leicht. Aber es kann trotzdem wunderschön sein.

