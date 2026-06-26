Folge 04: Unternehmer Michael Egger jun. über Werte, Wachstum und Verantwortung

Vom Familienbetrieb in St. Johann zum weltweit erfolgreichen Unternehmen mit 22 Werken: In der neuen Folge von Impuls – große Themen. Ganz nah. spricht Michael Egger über die Erfolgsgeschichte der Egger Gruppe, die Bedeutung von Bodenständigkeit und Menschlichkeit in der Unternehmensführung sowie die Herausforderungen einer globalen Wirtschaft. Außerdem erzählt er, warum der Wilde Kaiser für ihn Heimatgefühl pur ist, weshalb Fehler erlaubt sein müssen und warum er St. Johann am liebsten nie verlassen würde. Eine persönliche und inspirierende Folge über Unternehmertum, Verantwortung und die Kraft regionaler Wurzeln.